Covid: nel riminese vaccinato oltre l'83% degli over 80

| 14:57 - 24 Aprile 2021

Centro vaccinazione alla fiera di Rimini.

Prosegue la campagna vaccinale contro il Sars-CoV-2. Mentre continua la somministrazione per le persone over 80 e over 70 e per i cittadini appartenenti alla categoria “estremamente vulnerabili”, si amplia la platea degli aventi diritto, con un’altra importante fascia della popolazione: i cittadini dai 65 ai 69 anni (nati dal 1952 al 1956).



COME PRENOTARE Le persone tra i 65 e i 69 anni potranno prenotare da lunedì 26 aprile secondo i canali già noti e che le singole Aziende sanitarie, sulla base della propria organizzazione, hanno individuato e stanno comunicando. Dunque, recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica. Non serve prenotazione medica.



Nel riminese intanto sono statei vaccinate 16.986 persone tra i 70 e i 79 anni con la prima dose, 1985 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. La copertura è rispettivamente del 50,3% e del 5,9%, inferiore alla media della Romagna (54,6% e 6,4%). Per ciò che concerne gli over 80, 21.656 hanno ricevuto la prima dose, 13.051 hanno completato la vaccinazione. La copertura è dell'83,7% e del 50,4%. Anche in questo caso dati inferiori alla media della Romagna (86,5% e 51,7%).