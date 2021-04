Basket B, RivieraBanca cerca il riscatto: ecco San Miniato. Bedetti out

Sport

Rimini

| 14:03 - 24 Aprile 2021

RivieraBanca Basket Rimini affronta domenica al Flaminio Etrusca San Miniato. Lo farà senza Francesco Bedetti ale prese con un sospetto stiramento della fascia plantare. Nei prossimi giorni seguiranno accertamenti strumentali e relative comunicazioni ed aggiornamenti.



Coach Massimo Bernardi, dopo le ultime due sconfitte quanta voglia c'è di rifarsi e tornare alla vittoria?

"Abbiamo tre settimane prima dei playoff per mettere a posto alcune cose. Abbiamo perso due partite di un soffio giocate bene per metà: contro Livorno abbiamo fatto i primi due quarti ottimi, ad Ozzano gli ultimi due quarti buoni, ma nel mezzo ci sono stati 40' di difesa che non fanno parte del nostro modo di essere. Abbiamo lavorato bene ieri ed abbiamo fatto una bella riunione proficua: sono certo che domani daremo il massimo di quello che possiamo fare. La differenza adesso la fanno i dettagli, abbiamo perso due partite di 2-3 punti all'ultimo tiro però l'atteggiamento difensivo dev'essere contenti: l'esempio sono i primi due quarti contro Livorno. Abbiamo preparato la partita nel modo giusto pensando più che altro a noi, ad aiutarci l'uno con l'altro, essere solidali e coesi in difesa: questo ci darà modo di giocare bene anche in attacco."

Cosa dobbiamo aspettarci dalla partita contro San Miniato?

"E' una squadra atleticamente fortissima, non è molto tattica però ha grande energia: hanno giocatori non altissimi, ma tutti muscolarmente eccezionali, corrono, pressano, difendono ed attaccano a testa bassa in uno contro uno . Bisognerà davvero fare una partita super."

Purtroppo, la situazione fisica di Bedetti è peggiorata.

"Mi dispiace molto per Bedetti, ha avuto un anno molto complicato: in pratica non ha mai potuto giocare. So quanto ci tiene e quanto ama il basket, per noi ovviamente questa è una mancanza grossa perchè come avevamo pensato la squadra in estate lui era un punto fermo dal punto di vista caratteriale e difensivo. Purtroppo il piede lo fa tribolare e non è ancora posto, sono dispiaciuto veramente per lui e gli mando un grosso abbraccio perchè spero che sia una cosa di poco conto, ma è lo stesso piede che gli ha causato problemi quest'anno."