Ristoranti aperti da lunedì, gli operatori incontrano sindaco e assessori di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:48 - 24 Aprile 2021

Il sindaco Tosi all'incontro.



Questa mattina (sabato 24 aprile) l'amministrazione comunale di Riccione, in testa il sindaco Renata Tosi, ha incontrato i ristoratori della città per uno scambio di idee, approfondire l'imminente apertura e le regole previste per la prossima stagione estiva. "Grande affluenza all'incontro che si è tenuto all'aperto e in presenza, a dimostrazione della grande voglia di ripartire che ha tutto il comparto - ha detto il sindaco -. Siamo tutti convinti che uniti usciremo anche da questa ulteriore sfida, che Riccione è una grande comunità aperta capace di rimboccarsi le maniche quando serve. Insomma grande condivisione e ottimismo con gli operatori che sanno anche di poter sempre trovare nell'amministrazione, negli uffici pubblici, condivisione e collaborazione"