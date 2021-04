Insultò i vigili, condannato: il risarcimento devoluto in beneficenza

Cronaca

13:45 - 24 Aprile 2021

Gli agenti della Polizia Locale di Riccione, risarciti per l'ingiuria ricevuta da un automobilista di 26 anni, devolveranno la somma all'Istituto Oncologico Romagnolo. Il giovane era stato fermato per un'infrazione al codice della strada, il 10 ottobre dello scorso anno: sottoposto a normale controllo, aveva iniziato ad inveire contro gli agenti. Invitato a mantenere la calma ed a bassare i toni, il 26enne non aveva smesso di proferire insulti pesanti e offensivi nei confronti dei poliziotti e del corpo di Polizia Locale. Un oltraggio aggravato dal fatto che era stato perpetrato davanti a molti cittadini assiepati ad osservare la scena. Non potendo calmare il giovane in alcun modo, gli agenti sono stati costretti, oltre che a multarlo per l'infrazione al codice della strada, anche a procedere ad una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Reato che prevede una pena pecuniaria, nel caso specifico di 300 euro, che verranno versati allo IOR dopo che il giudice ha accolto la richiesta degli agenti.