Una grande ciclabile che colleghi le città della Romagna: la proposta

Attualità

Rimini

| 13:18 - 24 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Il presidente dell'assemblea regionale Emma Petitti, in tema di mobilità sostenibile, lancia la proposta di una grande ciclabile sulla via Emilia, che colleghi la Romagna, da Faenza fino a Rimini, da finanziare attraverso fondi Europei. "Un lungo tracciato capace di rispondere in termini operativi alle richieste dell'Europa e di fare del cicloturismo un segmento sempre più rilevante dell'offerta turistica regionale e riminese, coniugando i relativi benefici economici a una politica di promozione di stili di vita sani e di attenzione alla qualità dell'ambiente", spiega la Petitti. Sarebbe necessario prevedere inoltre "una congiunzione con la rete urbana di ciclabili - la Bicipolitana - di Rimini e Cesena e di alcune ciclabili immerse nella natura come quella che collegherà Castrocaro di Lido di Dante, così da garantire a chi si sposta in bici di raggiungere Ravenna e altre aree interne". Oltre alla nuova ciclabile, sarebbe necessario anche allestire spazi utili per i ciclisti: i bicigrill, le ciclofficine e spazi di ristorazione attrezzati.