Trasporto scolastico: in Regione 70 autobus in più da lunedì 26 aprile

12:31 - 24 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Ci saranno 70 nuovi autobus - che portano così il computo totale a 592 dall'avvio dell'anno scolastico - a circolare sulle strade dell'Emilia-Romagna, lunedì, per portare a scuola gli studenti delle superiori che faranno ritorno in aula al 70% come previsto dal nuovo decreto legge per le zone gialle e arancioni. Mezzi che manterranno la capienza al 50%. "Siamo pronti alla ripartenza delle lezioni in presenza al 70% alle superiori - afferma l'assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini -.: In questi giorni, insieme alle prefetture e alle Agenzie e Aziende di trasporto pubblico locale, abbiamo messo a punto e aggiornato il piano che avevamo già preparato a dicembre scorso". A giudizio di Corsini, che ha sottolineato come la Regione abbia fatto "un ulteriore sforzo e reperito, anche con il concorso dei privati, altri 70 nuovi mezzi che entreranno in circolazione da lunedì sulle tratte più delicate" la scuola "che riapre è una bella notizia: siamo al fianco degli insegnanti, del personale scolastico, delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie e il nostro impegno è massimo per assicurare condizioni di viaggio idonee e compatibili alla condizione pandemica attuale" .