Vaccini: in Emilia Romagna prima dose al 90% degli over 80

| 12:29 - 24 Aprile 2021

Anziana vaccinata all'hub di Rimini Fiera.

L'Emilia-Romagna corre sulla vaccinazione degli anziani, ma è ancora indietro su quella dei sanitari che rimane la principale criticità della campagna vaccinale. Secondo il report del governo, aggiornato alle 16 di ieri (venerdì 23 aprile), l'Emilia-Romagna ha vaccinato con almeno una dose il 90,15% degli over 80, mentre il 61,71% ha completato l'immunizzazione. Anche se restano oltre 36mila over 80 che ancora sono in attesa del vaccino, le percentuali sulla fascia più anziana sono ben al di sopra della media nazionale. Per quanto riguarda la fascia 70-79 anni, i vaccinati con una dose sono il 55,11%, mentre quelli che hanno completato il ciclo il 7,49%: anche in questo caso l'Emilia-Romagna è al di sopra delle medie nazionali. La criticità, già evidenziata nei precedenti report settimanali diffusi dal governo riguarda il personale sanitario: sono infatti ben 32.603, il 17,83% del totale, gli appartenenti a questa categoria che non hanno ricevuto nemmeno una somministrazione.