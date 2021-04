Occupazione suolo pubblico gratuita per bar e ristoranti, a Coriano si parte

Attualità

Coriano

| 11:37 - 24 Aprile 2021

La sindaca Domenica Spinelli.

La Giunta comunale di Coriano riunitasi ieri 23 aprile 2021 ha deliberato i criteri per la concessione di suolo pubblico, rinnovando quanto fatto lo scorso anno, a titolo gratuito per tutto l’anno 2021.

L’iniziativa prevede di concedere aree pubbliche disponibili a favore di bar, ristoranti e affini presenti sul proprio territorio al fine di permettere l’attività al meglio in questo momento e ridurre la permanenza degli utenti in luoghi chiusi quando questo sarà permesso.



Con questo atto viene quindi prorogato tutto ciò che era sancito nella precedente delibera n. 66 del 22/05/2020 ed in particolare per tutte gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stata prevista la possibilità di occupare il suolo pubblico con modalità autorizzative particolarmente snelle, sino a prevedere la formula del provvedimento tacito (silenzio assenso) trascorsi 15 gg. dalla domanda e ciò senza prefissare alcun limite dimensionale alle richieste;



”L’Amministrazione, da sempre particolarmente sensibile alle esigenze delle imprese, ha voluto rinnovare misure utili a favorire la ripresa dei pubblici esercizi - così il sindaco Domenica Spinelli - particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria in atto, ed al tempo stesso garantire lo svolgimento delle suddette attività in sicurezza. Crediamo nella buona volontà degli operatori economici del territorio e abbiamo grande fiducia anche in coloro che si accingeranno ad usufruire dell’offerta in modo rispettoso delle indicazioni per aiutare i gestori e contribuire ad una più rapida uscita da questa enorme crisi”