A Rimini Terme prosegue l’attività, la struttura non ha mai chiuso, al via l'orario pomeridiano

| 10:49 - 24 Aprile 2021

Massimo Ricci.

Rimini Terme non ha mai chiuso e ancora oggi prosegue senza alcuna interruzione l’erogazione delle cure termali e delle altre prestazioni sanitarie terapeutiche e riabilitative rientranti nei livelli essenziali di assistenza, sempre nel rispetto dei DPCM e dei protocolli anti Covid. E’ la stessa struttura riminese a precisarlo, in merito alle notizie che stanno circolando in queste ore in ordine all’apertura dei Centri Termali a luglio.



“Si stanno susseguendo informazioni errate sui centri termali – spiega Massimo Ricci, Direttore di Rimini Terme e membro del Cda del COTER (Consorzio Terme Emilia-Romagan) – Hanno erroneamente associato i centri termali ai parchi di divertimento scrivendo che le aperture di entrambe sono state fissate al primo luglio. La nostra struttura è un presidio sanitario, non un parco tematico, pertanto siamo sempre stati aperti e operativi e continueremo a farlo nel rispetto delle norme, addirittura prossimamente modificheremo i nostri orari allargandoli anche al pomeriggio, per agevolare le esigenze dei nostri clienti e del territorio”.



I servizi sono gli stessi attualmente erogati e autorizzati dai DPCM: cure termali, fisioterapia e piscina riabilitativa, poliambulatorio e attività terapeutica in acqua. Da lunedì 10 maggio, inoltre, Rimini Terme riaprirà anche nel pomeriggio.

Intanto prosegue l’erogazione dei vari servizi, dai test sieriologici ai percorsi post-Covid.