VIDEO. Sicuramente Riccione: ecco la campagna social per dare voce alla voglia di vacanze estive

Attualità

Riccione

| 10:36 - 24 Aprile 2021

“Vacanze 2021? Sicuramente Riccione” In tempi di incertezza come questi Riccione e i suoi albergatori hanno una ferma convinzione, sapranno accogliere come sempre, e in piena sicurezza, i propri ospiti. E questa certezza è condivisa da migliaia e migliaia di turisti che non vedono l’ora di venire in vacanza a Riccione e lo dichiarano apertamente nel video “#Sicuramente Riccione” prodotto da Federalberghi Riccione e ideato e realizzato dalla società Edita con la regia di Roberto Romani e la sceneggiatura di Aldo Saporetti di Obliqua.



Sono sponsor del progetto le aziende: MARE.A igiene e sicurezza aziendale di Cattolica, Sicurho by Lonzi 1972 Assicuratori Professionisti di Riccione e Elettromeccanica Muccioli Marco di Misano Adriatico.



Il video è stato realizzato per generare ottimismo, trasmettere un messaggio positivo e con l'intento di suscitare in coloro che lo vedono la voglia di prenotare la vacanza in albergo a Riccione.

Le immagini di #sicuramentericcione vogliono descrivere la passione e la cura dei dettagli che ogni albergatore mette nel preparare il proprio hotel: il breakfast, l’area benessere, le biciclette per le passeggiate sul lungomare o nell’entroterra, i giochi per i bambini, senza tralasciare il tema dominante in questo periodo, la sicurezza e la tutela della salute di tutti.



Nella parola “sicuramente” c'è un doppio senso, la scelta della località di vacanza e il rispetto delle norme covid, ma “sicuramente” è l'affermazione del Brand Riccione, già affermato a livello nazionale e internazionale, che fa ricordare ai nostri turisti fedeli di prenotare la vacanza nei prossimi giorni: “Estate 2021? #Sicuramente Riccione!”.

Il video, della durata di 2 minuti, è presente su Facebook, Instagram e You tube nelle pagine “Albergatori Riccione”.



Il logo della campagna è simbolicamente formato dalla scritta #SicuramenteRiccione all'interno di un cuore rosso, il cuore degli albergatori riccionesi che aspettano a cuore aperto e a braccia aperte, tutti gli ospiti che vorranno trascorrere le loro vacanze della prossima estate a Riccione.

Il video, girato nel rispetto di tutti i protocolli anti-covid, è stato realizzato con veri albergatori di Riccione che si sono prestati a fare gli attori unitamente ai propri collaboratori e con il supporto fondamentale di fedeli clienti che hanno inviato simpatici ed efficaci mini video-messaggi da loro interpretati al motto: “Vacanza estate 2021? #Sicuramente Riccione”



La campagna di comunicazione di Federalberghi Riccione è dedicata a tutta la città, senza collegamenti a siti o pagine commerciali, per cui è possibile condividerla e utilizzarla per promuovere la propria attività insieme a Riccione come destinazione per le vacanze estate 2021. Ci auspichiamo dunque la massima condivisione sui social da tutti gli operatori turistici, le aziende, i cittadini e soprattutto dagli affezionati ospiti di Riccione.