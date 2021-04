Basket C Silver, Dulca Santarcangelo passa a San Lazzaro: 58-69

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:58 - 24 Aprile 2021

Coach Ceccarelli (foto Alfio Sgroi).

Passa la Dulca Santarcangelo sul campo della BSL San Lazzaro per 58-69. Gara in avvio scoppiettante, da subito prevalgono gli attacchi sulle difese con San Lazzaro che da subito fa la voce grossa e chiude il primo periodo sul 22-19.

La seconda frazione è Pesaresi show; l’esterno gialloblù si mette in proprio e scaglia tre siluri dei suoi dalla lunga distanza permettendo alla Dulca Santarcangelo di scavare il primo solco (27-33 al 15′), prontamente però ricucito da Verardi e una tripla di Lanzi. La difesa di coach Ceccarelli cresce di intensità e per San Lazzaro sono tanti i canestri sbagliati e le palle perse, gli Angels però non capitalizzano le occasioni e alla pausa lunga il tabellone dice 35-41.

Alla ripresa delle ostilità l’idea per i Dulca Angels è chiara: appoggiare la palla sotto canestro dove i maggiori muscoli si vedono rispetto gli avversari. La palla arriva con continuità in post basso a capitan Gamberini che guadagna facili lay up e con due schiacciate di Matteo Polverelli gli Angels sono avanti 44-51 al 25′, Lanzi e compagni però non mollano e rimangono aggrappati alla partita: 55-59 al terzo periodo.

Nell’ultima frazione, la tensione è tanta, per i primi 4′ non si segna da entrambe le parti, con palle perse e tiri sbagliati. A metà quarto il risultato è 57-60. Purtroppo qualche azione dopo arriva anche una scavigliata per Luca Pesaresi che atterra male dopo un salto, gli Angels però si dimostrano squadra vera rimanendo concentrati sull’obbiettivo. Capitan Gamberini trascina letteralmente Santarcangelo con ben nove punti consecutivi, l’unico a segnare nel quarto periodo. La difesa è fortissima dei ragazzi di coach Ceccarelli e San Lazzaro segna in tutto il quarto solamente tre punti, consegnando di fatto la vittoria alla Dulca Santarcangelo, che fissa il punteggio finale 58 a 69 ribaltando così anche il -9 subito all’andata al Pala SGR in caso dovesse servire per la classifica finale.

Per i Dulca Angels sarà importante valutare l’infortunio di Pesaresi che difficilmente sarà in campo nel big match di mercoledì 28 aprile, quando alle ore 20.30 al Pala SGR arriverà la corazzata Baskérs Forlimpopoli, unica squadra a punteggio pieno.

Il tabellino

BSL San Lazzaro 58 – Dulca Santarcangelo 69

San Lazzaro: Betti 5, Biguzzi 13, Lanzi 7, Ramini 4, Domenichelli 6, Verardi 11, Fabbri 2, Lanzarini 4, Tugnoli 5, Fabbri 1, Negroni, Baldi, All. Baiocchi Ass. Tomaselli

Santarcangelo: Vandi 2, Frigoli 4, Gamberini 25, Pesaresi 16, Fusco 3, Scarponi 7, Polverelli 10, Chiari, Mazza, Semprini 2 All. Ceccarelli Ass. Bronzetti

Parziali 22-19; 35-41; 55-59.