| 20:11 - 23 Aprile 2021

La panchina vandalizzata.

Distrutta da vandali una panchina in ghisa che si trova vicino alla casetta dell'acqua in via Cenci a Viserba. A denunciare l'episodio, un nostro lettore, che chiede maggiori controlli. "E' stata ridotta ai minimi termini - dice - non mi si venga a dire che sono ragazzate, questi sono delinquenti e come tali andrebbero trattati, purtroppo la fanno spesso franca".