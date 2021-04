Dalle spiagge riminesi no al coprifuoco: "è improponibile"

Attualità

Rimini

| 17:34 - 23 Aprile 2021

Foto Alessia Bocchini.



Gli stabilimenti balneari della Riviera romagnola proseguono a ritmo spedito i lavori di sistemazione in vista dell'imminente stagione. Le ruspe stanno piano piano spianando l'arenile. Seppure il clima tra gli operatori del settore sia prevalentemente di fiducia, incombono alcune incognite. "Per il turismo il coprifuoco alle 22 sarebbe assolutamente improponibile", afferma all'Ansa Diego Casadei, presidente di Oasi Rimini (associazione di balneari), dal suo stabilimento di Riccione. "La gente dopo la spiaggia vuole rimanere nei bar e ristoranti, poter fare una passeggiata", spiega. Altra incognita, con l'Italia divisa per fasce anche in estate, è l'eventualità di nuove chiusure qualora i dati del contagio dovessero nuovamente aggravarsi. "Per noi sarebbe un problema gravissimo - spiega Casadei -. Questa preoccupazione naturalmente c'è sempre, per cui contiamo molto sulla campagna vaccinale". Riguardo agli spostamenti, "il fatto che si possa circolare liberamente fra regioni gialle è importante - afferma ancora -. Il green pass lo vedo positivamente, perché comunque permette di girare, ma se ci fosse libertà come l'anno scorso sarebbe molto meglio". Al momento le prenotazioni ci sono, "specialmente per luglio e agosto, quasi esclusivamente italiani", sottolinea il balneare che racconta: "Ho famiglie che vengono da me da 50 anni, per loro non esiste il fatto di non venire".