Coronavirus Rimini: 52 nuovi casi, nessun decesso

| 17:24 - 23 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 23 aprile 2021.

A Rimini comunicati 52 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 4,7% dei contagi regionali, di cui 37 sintomatici e 15 asintomatici. Rimangono 20 le persone ricoverate in terapia intensiva, nessun decesso. In questa settimana finora si sono registrati 348 contagi, media di 70 contagi al giorno.



In regione 1104 nuovi casi su 28.254 tamponi, 13 decessi e 3060 guarigioni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 276 (-6), 1.948 quelli negli altri reparti Covid (-81), rispettivamente lo 0,5% e il 3,6% dei casi attivi. Il 95,9% dei casi attivi è in isolamento domiciliare. I casi attivi sono 54.549 (-1.969).



CASI DI CONTAGIO da inizio epidemia* 22.665 a Piacenza (+59 rispetto a ieri, di cui 41 sintomatici), 25.599 a Parma (+124, di cui 67 sintomatici), 43.824 a Reggio Emilia (+167, di cui 74 sintomatici), 61.918 a Modena (+187, di cui 119 sintomatici), 77.653 a Bologna (+215, di cui 163 sintomatici), 12.161 casi a Imola (+17, di cui 3 sintomatici), 22.304 a Ferrara (+66, di cui 18 sintomatici), 28.644 a Ravenna (+78, di cui 31 sintomatici), 15.584 a Forlì (+80, di cui 60 sintomatici), 18.210 a Cesena (+59, di cui 37 sintomatici) e 34.239 a Rimini (+52, di cui 37 sintomatici).



*Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.