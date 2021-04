Sistemazione strade e piste ciclabili, quasi 4 milioni di contributi in arrivo nel riminese

Attualità

23 Aprile 2021





"Raddoppia la cifra messa a disposizione per la cosiddetta norma Fraccaro, il provvedimento Rigenera Italia che finanzia i Comuni italiani per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile". Lo annuncia il senatore del Movimento Cinque Stelle, Marco Croatti. Il contributo passa da 500 milioni a un miliardo di euro per il 2021. Le risorse possono essere investite per interventi territoriali da avviare entro il 15 settembre quali, tra gli altri, il rifacimento di strade, la manutenzione di edifici pubblici e scuole, la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’ammodernamento di caldaie in edifici pubblici, l’abbattimento di barriere architettoniche.



In Provincia di Rimini arriveranno 3,78 milioni di euro. "Ogni sindaco, in base alla popolazione amministrata, avrà a disposizione una somma per avviare opere entro il prossimo 15 settembre. Si va dai 100mila euro per i comuni più piccoli ai 420mila euro per Rimini. Fare bene e fare presto: questo è l’obiettivo", spiega Croatti.



LE RISORSE COMUNE PER COMUNE



Rimini 420.000 euro

Bellaria- Igea Marina 180.000 euro

Casteldelci 100.000 euro

Cattolica 180.000 euro

Coriano 180.000 euro

Gemmano 100.000 euro

Maiolo 100.000 euro

Misano Adriatico 180.000 euro

Mondaino 100.000 euro

Montefiore Conca 100.000 euro

Montegridolfo 100.000 euro

Montescudo-Montecolombo 140.000 euro

Morciano di Romagna 140.000 euro

Novafeltria 140.000 euro

Pennabilli 100.000 euro

Poggio Torriana 140.000 euro

Riccione 260.000 euro

Saludecio 100.000 euro

San Clemente 140.000 euro

San Giovanni in Marignano 140.000 euro

San Leo 100.000 euro

Sant’Agata Feltria 100.000 euro

Santarcangelo di Romagna 260.000 euro

Talamello 100.000 euro

Verucchio 180.000 euro