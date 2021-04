I percettori di reddito di cittadinanza come steward anti assembramenti: la proposta

Attualità

Rimini

| 15:50 - 23 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Gli operatori turistici di "Riviera Sicura" si uniscono al coro dei "no" per il prolungamento del coprifuoco nella prima parte della stagione, per i danni che provocherebbe, dal punto di vista economico, alle località turistiche. Propongono inoltre l'impiego di "steward per la sicurezza": squadre di operatori che possano vigilare nelle aree maggiormente a rischio e nelle zone della movida serale e notturna, che invitino al corretto uso della mascherina e a mantenere il distanziamento, ad evitare assembramenti segnalando alle autorità particolari situazioni a rischio per un immediato intervento. Come personale, suggerisce Riviera Sicura, potrebbero essere impiegati i percettori del reddito di cittadinanza, con costi a zero per i Comuni. "E nel caso l'uso di tale strumento risultasse farraginoso per talune amministrazioni si potrebbero coinvolgere volontari, comitati turistici, Pro Loco o giovani disoccupati che andrebbero a percepire una minima retribuzione attingendo ad una piccolissima parte della tassa di soggiorno", l'alternativa individuata.