FOTO A lezione all'aperto nel giardino della scuola Bertola di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:15 - 23 Aprile 2021

Gli assessori Sadegholvaad, Morolli e Frisoni.

Dalla didattica a distanza alla didattica all'aperto. La 3I della scuola media Bertola ha svolto una lezione di educazione civica nel nuovo gazebo allestito nel giardino, alla presenza di tre ospiti: gli assessori del comune di Rimini Roberta Frisoni, Mattia Morolli e Jamil Sadegholvaad. Ciclabili, parchi cittadini, l'abbattimento delle barriere architettoniche per una città sempre più inclusiva, fino alla manutenzione delle strade e la richiesta di nuove piattaforme galleggianti in mare per le attività ludiche: tanti i temi di discussione e delle domande rivolte agli assessori. "Il confronto e il dialogo su questi temi - ha dichiarato la dirigente scolastica Antonietta Ciffolilli - rappresenta la strada maestra per sviluppare nei nostri studenti, giovani cittadini, il senso di comunità e il valore dell'impegno per la collettività e per promuovere la consapevolezza dell'importanza di assumersi delle responsabilità in ordine ai problemi dell'intera città e alla tutela dei beni di tutti".