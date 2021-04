Vaccinazione Covid ai 60-65enni: la faranno i medici di famiglia nei loro studi

Attualità

Rimini

| 14:07 - 23 Aprile 2021

Vaccini.

Sul fronte delle vaccinazioni al Covid, quelle dei cittadini d'età compresa tra 60 e 65 anni dovrebbero essere affidate ai medici di famiglia, chiamati a usare i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson, per i quali è richiesta una temperatura di conservazione non eccessivamente bassa. Questo permetterebbe ai centri vaccinali su scala locale di proseguire l'immunizzazione delle persone vulnerabili con Pfizer e Moderna e di concentrarsi sulle vaccinazioni della fascia di popolazione 65-69 anni, oltre a completare quella dei settantenni. Lo ha anticipato l'assessore regionale Donini.



DA LUNEDI 26 APRILE PRENOTAZIONE PER GLI OVER 65 Le persone tra i 65 e i 69 anni (circa 250mila in tutta la regione) potranno prenotare da lunedì 26 aprile secondo i canali già noti e che le singole Aziende sanitarie, sulla base della propria organizzazione, hanno individuato e stanno comunicando. Dunque, recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.

All’atto della prenotazione, al cittadino saranno comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale.