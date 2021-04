Coronavirus San Marino: vaccini fanno crollare la curva contagi, un solo nuovo caso

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:42 - 23 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 23 aprile 2021 (foto Fiorani).



Dopo giorni di calo, tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva a San Marino: 5 (+1), ma calano complessivamente i ricoveri in ospedale. Nel reparto Covid sono ora 8 (-2). In totale, in ospedale, è assistito il 10,9% dei casi attivi, mentre l'89,1% è in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore 102 tamponi hanno fatto emergere un solo caso di positività; i casi attivi continuano a calare, ora sono 119 (-16) grazie a 17 guarigioni. Sembra dunque produrre effetti concreti la campagna vaccinale, che procede spedita: sul Monte Titano 8655 persone sono vaccinate anche con la seconda dose, 16486 quelle sottoposte alla prima somministrazione.