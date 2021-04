Bellaria Igea Marina: canone gratis fino al 30 settembre 2021 per le attività

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:56 - 23 Aprile 2021

Foto Alessia Bocchini.



Pubblici esercizi e attività artigianali di Bellaria Igea Marina saranno esentati dal pagamento del Cosap (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) fino al 30 settembre, "a prescindere dalle decisioni che verranno prese dal Governo”. Lo spiega il sindaco Filippo Giorgetti, in quanto il governo sta valutando l'estensione del periodo di esenzione del Cosap, attualmente previsto con termine 30 giugno 2021. L'amministrazione comunale è pronta dunque a garantire altri tre mesi di esenzione totale, attingendo da risorse del proprio bilancio.



Da un lato, il provvedimento sia circoscritto alle aree di pregio, alle zone di arredo urbano e ai centri abitati. Dall’altro, è intenzione dell’Amministrazione vagliare dettagliatamente ogni singola richiesta, “per evitare l’effetto macchia di leopardo, garantire ordine, decoro e omogeneità anche estetica". Il sindaco invita le attività a presentare la richiesta di autorizzazione, "così che le istanze possano essere valutate e i titolari degli esercizi ricevano dagli uffici le giuste indicazioni per l’allestimento delle aree oggetto di occupazione".