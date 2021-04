Cronaca

Riccione

| 11:53 - 23 Aprile 2021

Le operazione per disincagliare la barca a vela.

Barca a vela incagliata davanti alla spiaggia di Riccione. La Capitaneria di Porto della Perla Verde è intervenuta nella serata di giovedì per un mezzo che è rimasto bloccato. Le cause dell'incidente sono in fase di definizione. Gli operatori si sono recati sul posto in serata e sono ritornati a disincagliare la barca nella mattina di venerdì con una braga. Fortunatamente non ci sarebbero persone ferite.