Coriano, le iniziative per il 25 aprile: il comune illuminato con il tricolore

Attualità Coriano | 11:53 - 23 Aprile 2021 Immagine di repertorio. Come da tradizione, nel giorno della Festa della Liberazione a Coriano verranno deposte le corone di alloro presso il monumento ai caduti di Coriano, presso le tombe dei caduti civili e militari di Coriano e Montetauro, presso i cippi di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara, e presso il Coriano Ridge War Cemetery. Secondo le disposizioni vigenti potrà recarsi una sola persona in ogni luogo per deporre la corona. Solo in occasione della cerimonia presso il Monumento ai Caduti a Coriano il sindaco Domenica Spinelli sarà accompagnata dal presidente dell'associazione locale dell'ANPI Gabriella Bertuccioli. Il palazzo comunale verrà illuminato dal 23 al 25 aprile con i colori della bandiera italiana.