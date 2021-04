Nascondeva cocaina dentro un taschino nella cintura dei pantaloni, arrestato

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:44 - 23 Aprile 2021

La cintura con tasca a cerniera all'interno della quale c'erano 30 grammi di cocaina divisa in dosi.

Realizza un taschino nella cintura dei pantaloni e ci nasconde la droga. L'ingegnoso spacciatore è stato scoperto dai Carabinieri di Misano. L'uomo, un 66enne di nazionalità albanese, nullafacente e pregiudicato, è stato arrestato giovedì pomeriggio. I militari lo hanno fermato in centro a Misano Adriatico. Un primo controllo non ha dato alcun esito ma il nervosismo dell'uomo ha insospettito i Carabinieri. Il 66enne continuava ad abbassarsi la giacca sui pantaloni e, alla richiesa dei militari se nascondesse qualcosa addosso, si è ulteriormente agitato. La perquisizione personale ha permesso di trovare una tasca a cerniera ricavata nella cintura all'interno della quale c'erano 30 grammi di cocaina divisa in dosi. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora ai domiciliari.