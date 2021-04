Commercialisti, la persona arrestata nell'operazione "Dirty Business" non è iscritto all'Ordine di Rimini

Attualità

Rimini

10:46 - 23 Aprile 2021

Le cronache giornalistiche riportano i risultati di un’indagine della Guardia di Finanza, sfociata nell’arresto di alcune persone, fra le quali un professionista qualificato dai media come ‘commercialista’ con ufficio a Rimini, del quale viene riportato il nome.

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini comunica che non si tratta di un proprio iscritto. La precisazione è d’obbligo, nel rispetto della professionalità della categoria, dell’impegno dell’Ordine a diffondere valori etici contenuti anche nel programma di formazione continua al quale sono sottoposti gli iscritti. Si torna a ricordare, a beneficio di tutti coloro che volessero scorrerlo per una più precisa informazione, che sul sito dell’Ordine di Rimini - www.odcec.rimini.it – è disponibile l’elenco alfabetico di tutti coloro che sul territorio hanno la qualifica per definirsi dottori commercialisti.