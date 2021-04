| 10:46 - 23 Aprile 2021

Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 10.22, con epicentro a Borgo Pace in provincia di Pesaro Urbino. Non forte, dunque, ma avvertita chiaramente dalla popolazione anche in Alta valmarecchia. La scossa, secondo quanto riporta l’Istituto italiano di geofisica e vulcanologia, è avvenuta a 8,6 km di profondità a sud ovest dal centro abitato. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.