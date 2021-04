Riparte la raccolta di mozziconi, sabato 24 aprile pedalata dal Bike Park ai Padulli

Attualità

Rimini

| 10:28 - 23 Aprile 2021

L’Associazione Rimini Smoke Box, dopo il successo della 1° edizione del 2020 sottotitolata “Pedaliamo insieme”, è lieta di riproporre lo spin-off “RSBike”: format per un evento che vuole essere un vero e proprio inno alla bici, dedicato alla cittadinanza riminese.

RSBike nasce dalla grande difficoltà, causa covid-19, di poter organizzare le “classiche” raccolte di mozziconi, dal momento che in periodo di pandemia i rifiuti diventano sostanzialmente speciali – poiché potenziale veicolo di trasmissione – a cominciare proprio dai mozziconi. Ma, allo stesso tempo, nasce dalla voglia di ritrovarsi con i nostri associati e la cittadinanza intera per continuare a sensibilizzare sull’ambiente.

Per questa 2° edizione, sottotitolata “Dal centro alla periferia”, coinvolge tutti gli attori della Consulta della Bicicletta: Ciclisti Urbani Rimini, Ciclofficina Rimini, Emotion Bike Rimini, FIAB Rimini, Legambiente Valmarecchia e Rimini Loves Bike; ma anche UISP Rimini e il Bike Park Rimini.

L’evento, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini, si terrà sabato 24 Aprile ore 10:30 al Bike Park Rimini, in Via Dante Alighieri, dove vi sarà la possibilità di noleggiare gratuitamente anche le Cargo Bike, nonché di conoscere meglio i servizi dedicati ai ciclisti.



Un evento aperto a tutti con un percorso “green” studiato appositamente per essere il più semplice e sicuro possibile.

Il punto di arrivo è la Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio, in Via Villagrande (zona Padulli), dove a fine evento ci sarà un breve momento didattico offerto dalle realtà della Consulta, che si metteranno a disposizione per eventuali domande o dando qualche suggestione sul come la nostra città si stia evolvendo sulla ciclomobilità.