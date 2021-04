Covid San Marino: in arrivo le tessere vaccinali, crolla il tasso di positività

Attualità

| 08:28 - 23 Aprile 2021

L'ospedale di Stato.



Nella Repubblica di San Marino scende il tasso di positività ed è boom di guariti, sono 29 le guarigioni registrate ieri, a fronte di un unico caso rilevato su 179 tamponi. Tutto ciò mentre le dosi anti covid inoculate sfiorano le 1.000 unità al giorno. Il Titano viaggia spedito verso l'immunità di gregge, perché il totale delle vaccinazioni, fra prime e seconde dosi, fino alla giornata di ieri, è di 24.262. Da martedì 27 aprile il via al rilascio delle prime 8500 tessere di avvenuta vaccinazione. Il ritiro proseguirà sino al 6 maggio, dalle 11 alle 18, presso l'ingresso dell'Ospedale di Stato, in base all'ordine alfabetico dei cognomi, partendo da A e B insieme. L'Iss precisa che sarà possibile ritirare le tessere dei familiari solo con apposita delega e fotocopia del documento di identità del delegante. Tutta la modulistica e il calendario per il ritiro sono inoltre disponibili su www.iss.sm nella sezione riservata alla vaccinazione.