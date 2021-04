A Coriano l’addio a Giancarlo Cerini, lutto nel mondo della scuola

Attualità

Coriano

| 07:55 - 23 Aprile 2021

Giancarlo Cerini.

Si terranno oggi (venerdì) i funerali di Giancarlo Cerini, morto martedì scorso all’età di 70 anni a causa di una malattia. Il corteo partirà alle 14.15 dall'ospedale Morgagni di Forlì con destinazione il cimitero di Coriano.



Intanto continuano senza sosta ad arrivare messaggi di cordoglio per ricordare la figura di Cerini e la sua importanza nell'ambito educativo e scolastico. Nella sua lunga carriera ha ricoperto diversi ruoli nel mondo della scuola, come maestro, direttore didattico, ispettore del Miur. Ha partecipato attivamente a mettere in campo quanto possibile per migliorare il lavoro di insegnanti ed educatori a favore degli studenti.



Sulla pagina Facebook di Giancarlo Cerini tanti messaggi di cordoglio "Grazie per le opportunità di riflessione che mi ha offerto perché hanno lasciato un segno indelebile nel mio stare quotidianamente a scuola con i bambini"; "Che privilegio avere ascoltato, lavorato, riflettuto insieme a Giancarlo Cerini";"È stato un faro nella nostra carriera di Dirigenti". Sono solo alcuni dei messaggi lasciati sulla bacheca.



Il rammarico per la scomparsa di Cerini arriva anche dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. In una nota viene ricordato "l'uomo di scuola e servitore dello Stato". "Tutta la scuola italiana ha conosciuto Giancarlo Cerini" si legge nella nota del Ministero dell'Istruzione "la sua dedizione intelligente e instancabile all'educazione. Il modo migliore per ricordarlo sarà continuare insieme il suo lavoro".