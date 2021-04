Morto dopo intervento al cuore: dodici medici indagati

Cronaca

Ravenna

| 07:30 - 23 Aprile 2021

Medici accusati di omicidio colposo.

Sono una dozzina i medici indagati di un ospedale privato di Cotignola per il decesso di un anziano originario del riminese, l'81enne è morto dopo un intervento ritenuto invasivo con conseguente infezione. I familiari dell’uomo, avevano sporto denuncia e ieri (giovedì) è iniziata l'udienza preliminare, rinviata a giugno per valutare l’eventuale richiesta di giudizio abbreviato per alcuni imputati. Secondo l’accusa, nonostante vi fossero diversi fattori di rischio, in considerazione dell’età avanzata e dei problemi cardiaci cui l’uomo era affetto, il 21 settembre 2015 fu sottoposto a un unico rischioso intervento al cuore, invece di tre separati. L'operazione di sostituzione chirurgica della valvola aortica e di innesto di bypass durò ben otto ore. I fatti contestati vanno dal giorno dell’operazione al 4 febbraio dell'anno successivo, quando l’anziano morì.