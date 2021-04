Maxi frode: sequestro di 6,5 milioni e 29 fra arresti e denunce

Cronaca

Cesena

| 06:52 - 23 Aprile 2021

Giardia della Finanza al lavoro.

Denunciate 29 persone, tre in carcere a Forlì, due riminesi ai domiciliari, 12 interdetti per un anno da attività professionali. Sequestri preventivi finalizzati alla definitiva confisca di beni o valori per un importo complessivo pari a circa 6,5 milioni di euro. E' l'esito di una complessa indagine della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, ribattezzata 'Dirty Business' e coordinata dalla procura forlivese, che ha permesso di disarticolare un ramificato e strutturato sodalizio criminale dedito alla commissione di una pluralità di reati di natura economico-finanziaria e fallimentari. Gli inquirenti indicano come ideatore un commercialista 55enne d'origine campana di Riccione. In totale, le società coinvolte nel meccanismo fraudolento sono risultate essere 33, prevalentemente dislocate nella provincia di Forlì-Cesena, ma con sedi anche in altre regioni italiane e in Slovenia. Le Fiamme Gialle hanno appurato come l'organizzazione abbia commesso diversi illeciti di rilevanza penale e tributaria - emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fiscali fraudolente, indebite compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, distruzione di contabilità e omessi versamenti di imposte, - oltre a gravi illeciti legati alle procedure fallimentari che hanno interessato alcune delle società coinvolte nell'indagine, quali bancarotta semplice e fraudolenta. Le frodi, sono state realizzate attraverso l'utilizzo di società "cartiere" e prestanome dietro cui si nascondevano i veri beneficiari dei proventi illeciti.