Attualità

Rimini

| 18:33 - 22 Aprile 2021

Bidoni pieni.

"Vi voglio mettere al corrente di come Hera esegue la raccolta rifiuti in alcuni punti della nostra città, centrali, via Ugo bassi, strada di grande transito. Dopo numerosi solleciti, hanno spostato i bidoni in una via laterale (via lazzarini), ma come potrete vedere dall’ultima foto, il risultato non cambia". E' questa la segnalazione che un nostro lettore ha inviato alla nostra redazione.