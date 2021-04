L'impresa: ragazzi speciali attraversano l'Italia in tandem. "Grande vetrina per la Romagna"

Attualità

Rimini

| 06:19 - 25 Aprile 2021

Ragazzi con disabilità in sella a un tandem, in viaggio da Roma a Rimini dal 9 al 12 luglio 2021, ricoprendo il ruolo di ambasciatori delle tipicità romagnole. E' il cuore del progetto "Two l'è mej che one", sviluppato da Matteo Cevoli e Davide Ugolini, con la collaborazione dell'associazione "Esplora". Coniugare lo spot con il sociale è l'idea di Cevoli, triatleta e istruttore Fitri, e Ugolini, ultrarunner e ultrabiker, direttore di corse trail ed esperto in campi tendati. I due organizzatori accompagneranno i ragazzi, a bordo di cinque tandem, affiancati dagli istruttori di "Esplora". "Io e Davide abbiamo organizzato l'evento e saremo in tandem davanti al gruppo come guida. Poi i ragazzi saranno su altri tandem con gli istruttori di Esplora", spiega Matteo Cevoli. La carovana si fermerà di notte in tenda e sarà seguita da un pulmino sul quale verranno trasportate le specialità della Romagna: "Oltre a fare questo giro magnifico con i ragazzi, promuoveremo lungo il percorso tutti i prodotti della nostra terra: piadina, salsiccia, squacquerone e sangiovese". L'avventura sarà raccontata dalle telecamere di Sky: "Noi volevamo regalare un ricordo a questi ragazzi. Ci riprenderanno per tutto il percorso e andremo in onda su Icarus Ultra, un canale di Sky, e su Cielo, canale non a pagamento. Usciremo con due puntate, tipo reality, e la seconda puntata sarà dedicata a Misano Adriatico e Rimini". In audio Matteo Cevoli racconta come procedono gli allenamenti e descrive le quattro tappe del viaggio.