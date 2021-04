Basket D, Tigers in campo per il derby contro la Stella

Sport

VillaVerucchio

| 16:57 - 22 Aprile 2021

In pratica, è un nuovo esordio. Dopo la prima giornata, disputata il 12 marzo, il campionato di serie D si è fermato. Il Covid ha fatto irruzione sul parquet con il risultato di aver “positivizzato” tanti atleti, squadre in quarantena, campionato sospeso.

Ora la serie D ci riprova: ufficialmente è l’ultima giornata di ritorno, in pratica è la seconda gara del girone D che vede impegnati i Villanova Basket Tigers e l’altra riminese, la Pol. Stella. Venerdì 23 aprile, palla a due alle ore 21, alla Tigers Arena di Villa Verucchio va in scena proprio uno dei derby più classici delle minors riminesi: quello tra le Tigri padroni di casa e la Stella.

Purtroppo, l’arrivo del virus ha lasciato il segno. Le squadre sono formazioni ben diverse da quelle ai nastri di partenza del campionato. Per inciso: Rose&Crow Tigers vinsero in trasferta a Forlì, la Stella regolò S. Agata sul Santerno a domicilio.

Tante le assenze da una parte all’altra: Mazzotti e Russu tra i biancoverdi, Bryan e Naccari tra i riminesi. Anche il coach dei riminesi sarà out, sostituito in panca da Fabrizio Padovani.

I Tigers si affidano invece a coach Pelo Evangelisti. “Tornare a giocare, sentire rimbalzare la palla a spicchi, è comunque una vittoria” commenta il timoniere.

“In pratica, andiamo ad iniziare la terza stagione in un anno, con la terza squadra diversa che scende in campo. Rispetto all’esordio di Forlì sono rimasti cinque giocatori, ai quali si aggregano 5 under 18. Speriamo di recuperare qualche altro ragazzo strada facendo, ma intanto la situazione è anomala, la gara è un’incognita. Cercheremo di giocare in velocità, ritmo alto, intensità e contropiede: la nostra pallacanestro con azioni in velocità. Obiettivo: far giocare i giovani, far acquisire loro esperienza. Sono curioso di vederli all’opera. Nella certezza che ci sia il massimo rispetto dei protocolli, speriamo di giocare con continuità”.

La partita sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook Villanova Basket Tigers Verucchio e Asd Santarcangiolese. La replica delle gara andrà in onda al mercoledì, dalle 22.45 su IcaroTV (canale 91 e canale 686) e in streaming su icaroplay.it.