Droga, clandestini e persone alloggiate nel semi-interrato: guai per il gestore di un albergo

Cronaca

Rimini

| 15:43 - 22 Aprile 2021

Polizia Municipale di Rimini (foto di repertorio).



Blitz della squadra giudiziaria della Polizia Municipale e della divisione Pas della Polizia, in un albergo di Rimini nel quale erano stati accertati movimenti legati al traffico di sostanze stupefacenti. Questa mattina (giovedì 22 aprile) la perquisizione ha permesso il rinvenimento di modiche quantità di marijuana e hashish in due camere, nelle quali erano alloggiati un 55enne italiano e un 26enne straniero, mentre nel semi-interrato gli agenti hanno individuato una stanza nella quale sono stati trovati due bilancini di precisione, due dosi di stupefacente e il materiale per il confezionamento delle stesse. L'albergatore è ora indagato per detenzione ai fini di spaccio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per la presenza, tra gli ospiti, di due persone non in regola con il permesso di soggiorno.



Il gestore dell'albergo è stato sanzionato anche amministrativamente: dai controlli è emerso che nel semi-interrato venivano fatte dormire delle persone e lo stato di arredamenti e pareti, piuttosto fatiscenti nei piani superiori, non è risultato in coerenza con la classificazione a tre stelle della struttura, che ora rischia il declassamento.