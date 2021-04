Coronavirus San Marino: un nuovo caso su 179 tamponi, calo dei ricoveri

Attualità

San Marino

22 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 22 aprile 2021.

Ancora in calo i ricoveri a San Marino: 4 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 10 (-3) quelli assistiti nel reparto Covid. Nelle ultime 24 ore 179 tamponi hanno fatto emergere una positività. Calano a 135 (-27) i casi attivi, a fronte di 28 guarigioni. L'89,6% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, il 10,4% ricoverato in ospedale. Sul fronte vaccinazioni, 8641 persone sul Monte Titano hanno ricevuto la seconda dose, 15.621 le persone vaccinate con la prima dose. Nelle ultime 24 ore vaccinate 906 persone con la prima dose, 44 con la seconda.