Santarcangelo: nell'estate 2021 ricco calendario di eventi all'Arena Sferisterio

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:43 - 22 Aprile 2021

Pubblico all'Arena Sferisterio di Santarcangelo.



Presso l’antico Sferisterio di Santarcangelo tornano anche nell’estate 2021 le iniziative dedicate alla cultura e all’arte, realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.



Dopo il successo dello scorso anno – con un calendario di cinquanta serate e oltre 8mila presenze registrate – l'amministrazione comunale e la fondazione Culture Santarcangelo hanno deciso di riproporre uno dei luoghi più suggestivi della città come punto di riferimento privilegiato per gli eventi culturali della stagione estiva ormai alle porte. "Uno spazio, quello della grande arena dell’antico gioco del pallone col bracciale, che facilmente si può adattare e adeguare alle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19", evidenzia l'amministrazione comunale: oltre all’ampio palco dotato di uno schermo cinematografico, una grande pedana in legno ospiterà infatti la platea per gli spettatori, il cui distanziamento sarà assicurato e adeguato alle norme in vigore, con una capienza di circa 200 posti. A completare l’allestimento, un proiettore di qualità cinematografica, camerini, una torre di proiezione, bagni e accessi adatti anche a disabili o persone con necessità particolari.



In via di definizione, invece, il calendario delle iniziative che a partire dalla fine del mese di giugno vedrà il ritorno delle più attese rassegne estive di Santarcangelo – dal Festival dei Teatri che proporrà l’atto finale delle celebrazioni per il cinquantennale alle iniziative dedicate a Tonino Guerra, dal Nòt Film Fest a Calici di Stelle, dal Cantiere poetico al Festival dei burattini – ma anche nuove proposte, realizzate dall’amministrazione comunale e da Focus, insieme alle associazioni e alle realtà culturali del territorio. “Un calendario di eventi che si inserisce nel contesto di una città viva e vivace come Santarcangelo, costantemente animata anche da iniziative realizzate dalle numerose associazioni del territorio – spiega il sindaco Alice Parma – e che rappresenta un vero e proprio progetto culturale in grado di mantenere vivo un settore messo a dura prova nel corso di questa pandemia".