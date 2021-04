Esce dalla Coin con 650 euro di vestiti rubati, arrestata

Cronaca

Rimini

| 14:36 - 22 Aprile 2021

Coin di Rimini.

Una 43enne albanese è stata arrestata, per l'ipotesi di reato di furto aggravato, dopo aver prelevato vestiti alla Coin di Corso d'Augusto, a Rimini, senza pagare. I fatti sono avvenuti intorno alle 11.15 di ieri (mercoledì 21 aprile): la donna, dopo aver fatto scattare l'allarme anti-taccheggio, ha provato a darsi alla fuga verso via Serpieri, venendo però bloccata dalla Polizia. Nella borsa aveva un giacchetto in pelle nero, due polo, una maglia, una camicia, un paio di pantaloni, capi d'abbigliamento del valore di 650 euro. Si è scoperto che la donna, con la scusa di provarli, una volta dentro al camerino aveva tolto le placche anti-taccheggio. Tutte tranne una, posta all'interno, che ha fatto scattare l'allarme.