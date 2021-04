Migliorare la qualità urbana di Corpolò e Santa Giustina: parte il nuovo progetto

Attualità

Rimini

| 14:27 - 22 Aprile 2021

Piazza del Tituccio di Corpolò.



L'amministrazione comunale di Rimini ha presentato oggi (giovedì 22 aprile) "Forese al centro", il progetto della Polizia Locale di Rimini realizzato in collaborazione con Auser che nasce con l'obiettivo di migliorare la qualità urbana di Corpolò e Santa Giustina, due zone che negli ultimi anni sono state interessate da una rapida e importante crescita residenziale. "Uno sviluppo che necessita di essere accompagnato da azioni che coniugano la riqualificazione degli spazi urbani alla promozione di occasioni di incontro e socializzazione per residenti vecchi e nuovi", spiega l'amministrazione comunale.



IL PROGETTO Scopo principale è quello di rivitalizzare gli spazi pubblici – piazze e parchi di quartiere - attraverso una serie di azioni che promuovano una maggiore socializzazione e aggregazione nelle aree riqualificate. Si vuole quindi favorire la fruizione degli spazi pubblici del proprio quartiere, recuperando allo stesso tempo il senso di comunità. L'obiettivo è quello di stimolare la creazione di luoghi di aggregazione intergenerazionali, creare gruppi di cittadini che possano diventare riferimento per i residenti, intercettando bisogni e risorse e infine promuovere la creazione di orti di comunità. Auser ha già avviato il progetto partendo innanzitutto da un'analisi attenta del contesto, sia attraverso un approfondimento della situazione anagrafica dei due quartieri confrontata col resto del Comune (popolazione, residenti, sua distribuzione per fasce di età, famiglie, presenza di servizi pubblici, entità dell'immigrazione...) sia attraverso le parole di quelli che sono definiti 'testimoni privilegiati'. Auser infatti sta conducendo interviste coi cittadini residenti, referenti dei centri sociali e dei centri giovani, medici di medicina generale, personale della polizia locale dei distaccamenti, i parroci, insegnanti ed educatori. I contenuti raccolti saranno alla base di un questionario, per approfondire le tematiche specifiche che emergeranno. Auser poi attiverà di laboratori di politiche sociali e sarà promotore oltre che di eventi sui territori di una proposta di intervento sui beni comuni.



RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI Sia a Corpolò sia a Santa Giustina, il progetto - finanziato da 190.000 euro, di cui 144.000 dalla Regione - prevede il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della videosorveglianza: quattro le telecamere a Corpolò in grado di coprire Piazza dei Bizzocchi e il parcheggio antistante, Piazza del Tituccio e il parco pubblico di Via Gradizza. Tre gli impianti previsti Santa Giustina installati a copertura della Piazza Che Guevara ed all'interno del Parco Gianni Rodari, che sarà oggetto di una generale sistemazione. I lavori inizieranno tra un paio di settimane con illuminazione e videosorveglianza operativa per luglio.