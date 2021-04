Bellaria: bando con contributi per piscine, palestre e associazioni sportive

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:57 - 22 Aprile 2021

L’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha annunciato, nei giorni scorsi, una serie di nuove iniziative a sostegno delle famiglie e delle attività maggiormente colpite dal perdurante stato di emergenza legato alla pandemia. A inizio settimana è stato pubblicato il secondo bando – con il primo sono già stati distribuiti 132.000 euro - che disciplina l’erogazione di rimborsi per la Tari: allargata la platea dei potenziali beneficiari e stanziati allo scopo 48.000 euro di risorse comunali.



Pronta anche un’ulteriore misura, con la pubblicazione nelle prossime ore, sul sito internet istituzionale, dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati agli impianti sportivi privati di Bellaria Igea Marina.



Il bando da 40.000 euro nasce "dalla consapevolezza che i soggetti gestori di queste strutture, tagliati fuori dalle misure rivolte a chi gestisce impianti pubblici, siano da mesi alle prese con le medesime difficoltà, aggravate da costi di gestione rimasti spesso invariati pur a fronte di una forte riduzione del volume di lavoro", rileva l'amministrazione comunale.



I contributi sono destinati a impianti, palestre e piscine di proprietà privata, gestiti da associazioni o società sportive dilettantistiche; tra i requisiti richiesti, l’aver annoverato alla data del 31 dicembre 2019 almeno cinquanta tesserati e l’aver registrato nel 2020 entrate inferiori almeno del 30% rispetto all’anno precedente.



In linea con i principi alla base del bando, il contributo erogato sarà calcolato sulla base sia delle minori entrate dell’anno 2020, date dall’impossibilità totale o parziale di esercizio delle pratiche sportive negli impianti causa pandemia, sia delle spese di gestione: ivi compresi i maggiori costi sostenuti lo scorso anno dalle società per ottemperare ai protocolli di sicurezza imposti dalla lotta al Covid-19.