Tennis, torneo Città di Bellaria: esordio ok per Viola Ceccaroni e Susanna Franchini

Bellaria Igea Marina

| 12:25 - 22 Aprile 2021

Avanza il trofeo “Città di Bellaria” (4000 euro di montepremi) scattato sabato sui campi del Circolo Tennis Venustas. In pieno svolgimento i match del tabellone di 3°, tra le giovani promosse dal tabellone di 4° Valentina Giulianini (Scuola Tennis Cervia), Chiara Pagliarani (Tc Valmarecchia), Aurora Fabbri (Ct Zavaglia) e Carolina Bondi (Tc Ippodromo), bene anche Bernadetta Soriano e Susanna Franchini del Ct Rimini. Nel tabellone di 3° esordio ok per Viola Ceccaroni (Tc Riccione).

Turno di qualificazione: Beatrice Proli (4.4)-Martina Orsini (4.1, n.2) 6-3, 6-2, Valentina Giulianini (4.1, n.6)-Elena Tarini (4.4) 6-1, 6-1, Chiara Pagliarani (4.1, n.7)-Giulia Sangiorgi (4.2) 6-1, 6-0, Bernadetta Soriano (4.2)-Camilla Moroni (4.1, n.8) 6-2, 6-3, Aurora Fabbri (4.1, n.9)-Mirna Macchini (4.5) 6-2, 6-1, Carolina Bondi (4.1, n.10)-Lucia Bagnolini (4.3) 7-5, 6-3.

Tabellone di 3°, 1° turno: Monica Sincini (4.1)-Sergia Guidi (3.5) 6-3, 6-3, Viola Ceccaroni (4.1)-Melanie Carosella (3.5) 6-2, 6-3, Susanna Franchini (4.1)-Matilde Morri (3.4) 6-7 (5), 6-3, 10-4, Lorenza Barigazzi (3.5)-Jessica Barbieri (4.1) 6-3, 3-6, 14-12.