Basket B, Faenza ko contro la capolista Livorno. Firenze punta ai playoff. La classifica

Sport

Rimini

| 12:22 - 22 Aprile 2021

Si profila una grande volata finale nelle ultime giornate di campionato perchè la classifica dimostra che tutto può ancora accadere. La lotta per le prime posizioni è molto serrata e sarà decisa dai tanti recuperi ancora da disputare, ma anche quella per gli ultimi posti nei play off e per la corsa salvezza non saranno da meno. Nella sesta giornata della seconda fase si sono disputate sei gare con gli unici rinvii che sono stati Cecina – Imola e Chiusi – Cesena.

Il colpo del giorno lo piazza Ozzano (Bertocco 27) che supera 77-74 Rimini (Simoncelli 26) in una finale molto acceso deciso dai liberi di Bedin e di Chiusolo. Questo ko è il quarto in cinque gare per i riminesi.

Vince anche la capolista Livorno (Forti 20) contro la Rekico (Rubbini 14) per 85-70 per merito anche dell’ottima serata al tiro da tre come dimostra il 15/30. Alle sue spalle arriva San Miniato (Caversazio 20) che ritorna alla vittoria battendo Alba (Tarditi 13) con un rotondo 82-66.

Successo esterno per Omegna (Procacci 24) che passa 79-69 ad Empoli (Falaschi 16) restando così in scia a Faenza e a Rimini nella corsa alle prime quattro posizioni. Successo extralarge per Piombino (Venucci 23) che non ha problemi con Alessandria (Avonto 20) superata 101-78.

Si rilancia nella corsa play off Firenze (Poltroneri e Filippi 16) che aggancia Cesena all’ottavo posto grazie alla vittoria in volata su Oleggio (De ros e Giacomelli 15) per 62-59. Per i piemontesi continua la “maledizione della seconda fase”: non hanno ancora vinto una partita.

Classifica: Livorno 32; San Miniato** 28; Chiusi***** 26; Rimini*, Faenza* e Omegna** 24; Cesena* e Firenze 18; Empoli e Imola* 16; Oleggio**, Cecina***, Alba**, Piombino* e Ozzano 14; Alessandria* 2.

* gare da recuperare



Programma recuperi. Mercoledì 28 aprile: Cecina – Oleggio (4^ giornata), Rimini – Chiusi (3^ giornata); mercoledì 5 maggio: Omegna – Cecina (5^ giornata) e Oleggio – San Miniato (3^ giornata); domenica 9 maggio: Alba – Piombino (3^ giornata) e San Miniato – Omegna (4^ giornata).



Da fissare: Chiusi – Alba (2^ giornata), Chiusi – Faenza (4^ giornata), Alessandria – Chiusi (5^ giornata), Cecina – Imola (6^ giornata) e Chiusi – Cesena (6^ giornata).



Prossimo turno. Sabato ore 18: Alessandria – Livorno; Oleggio – Chiusi. Domenica ore 18: Rekico – Ozzano; Alba – Cecina; Rimini – San Miniato; Cesena – Piombino; Omegna – Firenze; Imola – Empoli.