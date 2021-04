Santarcangelo festival: il documentario al Cinema Concordia di San Marino nel giorno delle riaperture

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:12 - 22 Aprile 2021

Una scena del documentario sul Santarcangelo Festival.

Lunedì 26 aprile alle ore 21, presso il Cinema Concordia, gli Istituti Culturali e San Marino Cinema, invitano la popolazione a celebrare la ripartenza delle arti performative con “50 Santarcangelo Festival”, documentario che testimonia i cinquant’anni del Festival, proiezione (a ingresso gratuito) ad alto valore emblematico che coniuga Teatro e Cinema nell’auspicio della rinascita culturale e della riappropriazione fisica degli spazi collettivi.

I registi Michele Mellara e Alessandro Rossi raccontano attraverso immagini e interviste la storia di un teatro e un festival patrimonio della nostra cultura. Centinaia di spettacoli, compagnie, parole, incontri, passioni, delusioni, tempeste. Dal teatro politico/popolare dei primi anni '70 al teatro delle compagnie e al Terzo Teatro degli anni '80, dal teatro dell'attore al teatro della performance, e infine al Festival senza teatro: il festival delle arti. Santarcangelo Festival è uno specchio fedele delle tendenze dell'arte performativa del paese e del loro cambiamento, è un pezzo significativo della nostra storia, artistica, politica e sociale per capire in quale futuro cammineremo.



Sarà possibile accedere al Cinema nel rispetto delle disposizioni relative al contrasto della pandemia: obbligo di distanziamenti, mascherina, sanificazione mani all’ingresso, divieto di introdurre cibo e bevande in sala.

Attualmente le proiezioni sono fruibili esclusivamente dai residenti in Repubblica.

Per evitare assembramenti e ottimizzare l’organizzazione si consiglia di procurarsi il biglietto omaggio dal sito www.sanmarinocinema.sm oppure di arrivare al Cinema con anticipo.