Verucchio celebra il 25 aprile con le "Strade di Liberazione"

11:23 - 22 Aprile 2021

Una celebrazione del 25 Aprile diffusa e anti pandemia da Coronavirus. Comune di Verucchio aderiscono infatti all’iniziativa dell’Anpi Strade di Liberazione e domenica alle 16 una delegazione composta dalla sindaca Stefania Sabba, da alcuni consiglieri comunali ed esponenti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia deporrà fiori in Piazza XXV Aprile, in via Antonio Gramsci e alla lapide del Centro Civico.

“Vista l’impossibilità di assembramenti e iniziative in presenza, invitiamo ogni cittadino a porgere un fiore nelle strade comunali intitolate ad antifascisti e partigiani e a postare la relativa foto sui propri canali Facebook utilizzando gli hastag #stradediliberazione, #anpiverucchio, #comunediverucchio, #liberazione2021 e #25aprile2021. Taggando la pagina Comune di Verucchio, così che potremo condividerle tutte in uno spirito di comunità coesa e unita in questi valori imprescindibili della nostra società” spiega la prima cittadina Stefania Sabba.

Per aiutare la popolazione ad aderire all’iniziativa, ecco l’elenco delle vie intitolate a figure ed eventi riconducibili all’anti-fascismo: le vie Della Resistenza, Dei Martiri, Don Minzoni, Marty, Berardi, Sandro Pertini, Salvo D’Acquisto, Enrico Berlinguer, Leonilde Iotti, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Eugenio Curiel, Antonio Gramsci, Giacomo Matteotti, Primo Levi, Filippo Turati, Luigi Brigi, Primo Foschi, Antonio Banfi, F.lli Cervi E F.lli Rosselli. Piazza XXVAprile, Parco IX Martiri, Parco della Galleria (Rifugio nella seconda Guerra Mondiale – 1944), Parco della Concordia tra i popoli, Via e Parco Pietro Nenni, Ponte della Ferrovia, Monumento ai Caduti in via Bruno Brizzi e Centro Civico.