Lotta libera: il sammarinese Myles Amine medaglia di bronzo agli Europei

| 10:59 - 22 Aprile 2021

Myles Amine.

Myles Amine si conferma sul podio ai Campionato Europei di Lotta. Il lottatore di nazionalità sammarinese si è messo al collo la medaglia di bronzo nella finale per il 3° posto della categoria 86 kg, disciplina freestyle, andata in scena a Varsavia.

Dopo aver superato agli ottavi il francese Aibuev (4-0), Myles ha dovuto affrontare ai quarti il russo Naifonov, poi vincitore del titolo, lo stesso che lo aveva battuto nella finale per l'oro agli Europei 2020 a Roma e contro cui l'atleta biancazzurro si è dovuto inchinare anche questa volta (2-0).

Ripescato, Myles Amine ha avuto accesso alla finale per il bronzo, nella quale ha battuto con il risultato di 6 -4 lo slovacco Makoev, dimostrando la solita grinta e determinazione.

Nella categoria 74 kg era al via anche il fratello Malik, fermato agli ottavi dal bulgaro Kirov (5-1), poi medaglia d'argento. Anche per Malik si è prospettato dunque il ripescaggio, ma nell'incontro per l'accesso alla finale per il bronzo il biancazzurro ha pagato un inizio complicato e si è dovuto arrendere all'israeliano Finesilver (poi vincitore del bronzo) con il risultato di 4-3.