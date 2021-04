"Giro di Romagna per Dante Alighieri" Si parte, quattro le tappe 

Sport

San Leo

| 08:31 - 22 Aprile 2021

Scatta oggi, giovedì 22 aprile da Riccione il “Giro di Romagna per Dante Alighieri”. Si sfideranno i migliori Under23 ed Elite impegnati in 7 giorni di gara. La partenza sarà da Riccione con 160 atleti in rappresentanza di 35 squadre, che si contenderanno le tappe e le maglie “Divina Commedia” (classifica generale), “Inferno” (punti), “Purgatorio” (Gpm) e “Paradiso” (giovani). La prima frazione partirà da Riccione e arriverà a Gradara dopo 119 km, sconfinando in terra marchigiana ma sempre all'interno dei confini della Romagna. Il percorso si svilupperà nell'entroterra con la ascesa di Villagrande da Mercatino Conca e, nel finale, la salita di Tavullia e lo strappo verso il centro di Gradara in via dei Capuccini.



Oggi 1ª tappa: Riccione-Gradara (118,6 km), Domani 2ª tappa: Bellaria-Santa Sofia (140 km), Sabato 3ª tappa: Cattolica-San Leo (126,8 km), Domenica 4ª tappa: Ravenna-Ravenna (154 km).



Ecco i dettagli della terza tappa di sabato con passaggio nel riminese



Proveniente da via San Martino in Venti nel Comune di Rimini, la carovana arriverà in via Trasversale Marecchia dirigendosi verso il centro di Santarcangelo: dopo aver attraversato la SS258 Marecchiese, i ciclisti proseguiranno fino alla rotatoria del centro sportivo, dove imboccheranno via della Resistenza per procedere poi in via Togliatti. Da qui arriveranno in via Celletta dell’Olio, imboccando via Santarcangelese all’altezza del Centro educativo territoriale in direzione Poggio Torriana. Svoltando in via Pontaccio, il convoglio tornerà poi nel territorio di Santarcangelo, percorrendo via dell’Uso in direzione del Comune di Borghi.

Dopo aver percorso un tratto di strada nella provincia di Forlì-Cesena, i ciclisti torneranno poi in Valmarecchia transitando sulla SS258 Marecchiese a Secchiano, diretti verso Pietracuta dove saliranno per la Strada Provinciale Leontina fino a Pugliano per scendere verso Maiolo e Novafeltria. Percorrendo una seconda volta la SS258 Marecchiese verso mare, la carovana di ciclisti supererà il fiume Marecchia imboccando via San Leo, per terminare la tappa al castello di San Leo alle ore 16 circa.