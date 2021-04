Coprifuoco resta alle 22. "Ma slitterà se dati miglioreranno"

Attualità

Nazionale

22 Aprile 2021

A maggio attivi solo i ristoranti all'aperto.

Se i dati epidemiologici lo permetteranno, il coprifuoco alle 22 non sarà destinato a restare fino al 31 luglio: sarebbe questo l'orientamento di Draghi, secondo fonti di Governo. Questione che divide la maggioranza, con la Lega astenutasi ieri sul nuovo dl anti-Covid che fissa le regole per le riaperture dal 26 aprile. "Se le cose vanno bene credo che nelle prossime settimane potrà esserci una parziale revisione di queste regole". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ai microfoni di Skytg24. Bonaccini si era detto anche a favore del prolungamento del coprifuoco alle 23, per consentire ai ristoranti un maggiore margine in vista della riapertura serale. L'Italia tornerà per oltre la metà gialla; a maggio attivi solo i ristoranti all'aperto, da giugno anche quelli al chiuso ma solo per il pranzo.



Scuola. Da lunedì 26 aprile almeno 7,6 milioni di alunni saranno in classe, l'89,5% del totale. In base alla capienza delle scuole e al "colore" delle Regioni, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini di scuola sarà compreso in una "forchetta" tra 7,6 e 8,5 milioni. Il numero degli alunni in classe potrebbe oscillare - secondo stime Tuttoscuola - tra 7.611.372 e 8.506.765, cioè tra l'89,5% e il 100% dell'intera popolazione scolastica delle scuole statali e paritarie. La variabilità riguarda le superiori. Si registrerà un significativo incremento rispetto ai 6 milioni e 850mila alunni (l'80,5%) a scuola in questa settimana.