"Giro di Romagna", possibili variazioni o ritardi nelle corse dei bus

| 07:11 - 22 Aprile 2021

Autobus di linea.

Da oggi (giovedì) e fino a domenica il territorio romagnolo sarà teatro della prima edizione del Giro di Romagna per Dante Alighieri, gara ciclistica a tappe per Elite e Under 23 che si svolge nel pieno delle celebrazioni per 700° anniversario dalla morte del Sommo Poeta.

Le quattro tappe (Riccione – Gradara, Bellaria Igea Marina – Santa Sofia, Cattolica – San Leo, Ravenna – Ravenna) toccheranno i tre bacini in cui Start Romagna gestisce il servizio di trasporto pubblico locale. Nelle quattro giornate, dunque, le linee interessate dal percorso di tappa potrebbero subire variazioni o ritardi.

Start Romagna invita la clientela a consultare il sito www.startromagna.it e i canali Telegram (Startromagna Forlì-Cesena – Startromagna Ravenna - Startromagna Rimini), in costante aggiornamento, per verificare eventuali modifiche alle linee o segnalazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i canali informativi di Start Romagna:

Info Start: 199.11.55.77

WhatsApp Start Romagna 331.6566555