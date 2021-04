Tv tedesca: 'Vacanze italiane con il coprifuoco'. Indino: 'Turismo sta per morire'

Attualità

Rimini

| 17:33 - 21 Aprile 2021

"Qualcosa deve accadere, se c'è qualcuno al Governo che ha un po' di buonsenso lo usi e batta un colpo. Il turismo sta per morire". È il grido d'allarme lanciato da Gianni Indino, presidente della Confcommercio di Rimini ma anche del Silb E-R, l'associazione che rappresenta i locali da ballo della regione, che si scaglia contro l'idea delle vacanze col 'coprifuoco' in Italia. Indino è "preoccupatissimo", anche perché dalla Germania ha notizie di telegiornali che riportano titoli come "vacanze italiane col coprifuoco" e di tour operator che spingono i turisti altrove, su Grecia, Spagna, Croazia, Turchia. "Mi ha fatto trasecolare", dice Indino. "Possibile che la Regione investa sui mercati tedeschi con le proprie aziende di turismo e poi tutto venga vanificato da uno sguardo miope di questo Governo che ancora non abbiamo capito bene cosa vuol fare?". "Possibile - si chiede - che l'unica possibilità sia data dall'allungare 'il brodo' del coprifuoco dalle 22 alle 23? Il nostro turismo ha bisogno di certezze".