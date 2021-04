Scotti e Ambrosini salvano il Rimini Calcio, con la Correggese pari in rimonta (2-2)

Sport

Rimini

| 17:07 - 21 Aprile 2021

Francesco Scotti (foto Davide Venturini).

Dopo la sconfitta con il Fiorenzuola, il Rimini trova un punto nel primo dei tre recuperi, avversario la Correggese. I biancorossi rimontano due reti, dando prova ancora una volta del proprio potenziale offensivo (doppietta di Ambrosini), ma concedendo troppe occasioni da gol agli avversari. Nelle ultime quattro partite il voto di Scotti ha sempre superato il 7, con due rigori parati (Corticella e Pro Livorno) e tanti interventi decisivi. L'assetto iper-sbilanciato della squadra, con due punte, due attaccanti schierati come esterni, Ricciardi e due mezzali, senza un uomo di filtro a centrocampo, espone il Rimini continuamente agli attacchi degli avversari. Il recuperato Gomis e Pari, subentrati brillantemente dalla panchina, sono due giocatori imprescindibili per il 3-5-2 di Mastronicola, come ha dimostrato ampiamente il primo tempo della partita. Frazione nella quale il Rimini ha sfiorato il gol solo per un erroraccio del portiere Sottoriva (bravo nelle uscite, ma in netta difficoltà nelle prese basse) e un colpo di testa di Sambou. Sull'altro versante protagonista l'ex San Marino Villanova, autore di diverse giocate di qualità, come un tiro cross respinto dalla traversa. Suo il gol del vantaggio al 25', su assist di Damiano, che ha poi raddoppiato al 39'. A inizio ripresa è salito al proscenio Scotti, con due parate decisive di piede su Roma e Ghizzardi. Al 54' Sottoriva si è invece addormentato su una pur splendida rovesciata di Arlotti, regalando il pallone ad Ambrosini per il più comodo dei tap-in. Il momento chiave della partita è stato tra il 71' e il 72': prima Scotti di piede si opponeva miracolosamente a Ghizzardi, con successivo tap-in di Villanova sul palo; poi Ambrosini pareggiava il conto con una punizione "vellutata". Sull'onda dell'entusiasmo per il pareggio raggiunto, il Rimini ha provato a completare il ribaltone, ma la Correggese ha saputo chiudersi a protezione della porta e negli ultimi minuti ha inevitabilmente preso piede la stanchezza. Il Rimini al fischio finale aggancia a 40 punti la Pro Livorno, portandosi a + 2 sul Real Forte Querceta, sconfitto in casa dalla Bagnolese (1-2). Domenica prossima per i biancorossi sfida cruciale per il terzo posto: al Neri arriva il Lentigione, che ha 13 punti in più del Rimini (i ragazzi di Mastronicola hanno però una gara in più da recuperare).



Correggese - Rimini 2-2



CORREGGESE (4-3-1-2): Sottoriva - Fabbri, Benedetti, Derjai, Calanca - Landi, Roma, Muro - Saporetti (83' Lessa Locko) - Villanova (75' Riccò), Damiano (51' Ghizzardi).

In panchina: Ferretti, Sarzi Maddidini, Manara, Casini, De Lucia, Cremonesi.

All. Gori.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Manfroni, Pupeschi, Canalicchio (63' Pari) - Nigretti (26' Pecci), Simoncelli (57' Vuthaj), Ricciardi, Sambou (46' Gomis), Arlotti - Casolla, Ambrosini (79' Nanni).

In panchina: Adorni, Mengucci, Lugnan, Diop.

All. Mastronicola.



ARBITRO: De Angeli di Milano.

RETI: 25' Villanova, 38' Damiano, 54' e 72' Ambrosini.

AMMONITI: Derjai, Canalicchio, Calanca.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 3'pt, 6' st.