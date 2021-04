Coronavirus Rimini e provincia: i dati del contagio comune per comune

Attualità

Rimini

| 16:25 - 21 Aprile 2021

Bollettino Covid Ausl Romagna per il territorio riminese, settimana 12-18 aprile 2021.



La settimana 12-18 aprile in Provincia di Rimini, fa registrare un calo dei casi attivi, da 2294 a 1698 (-596) e una leggera crescita calo dei nuovi contagi, da 604 a 627 (+23). Calo dei casi attivi anche nella città di Rimini, da 1144 a 812 (-332), il 47,8% del totale dei casi attivi di tutta la Provincia. I comuni con più nuovi casi sono Rimini (257), Riccione (72), Santarcangelo di Romagna (63), Bellaria Igea Marina (50), Misano Adriatico (29), Verucchio (22), Poggio Torriana (22), Coriano (21) e San Leo (20).



Legenda: contagi totali da febbraio 2020, casi attivi, nuovi casi



Bellaria-Igea Marina 1775 - 71 - 50

Casteldelci 31 - 1 - 0

Cattolica 1403 - 60 - 15

Coriano 1539 - 97 - 21

Gemmano 62 - 0 - 0

Maiolo 55 - 5 - 0

Misano Adriatico 1105 - 50 - 29

Mondaino 76 - 5 - 2

Montefiore Conca 167 - 6 - 1

Montegridolfo 74 - 0 - 0

Montescudo-Monte C. 752 - 50 - 3

Morciano di Romagna 638 - 23 - 6

Novafeltria 578 - 42 - 15

Pennabilli 178 - 9 - 3

Poggio Torriana 571 - 47 - 22

Riccione 3291 - 89 - 72

RIMINI 15226 - 812 - 257

San Clemente 493 - 23 - 12

San Giovanni in Marignano 928 - 52 - 8

San Leo 266 - 30 - 20

Sant'Agata Feltria 158 - 0 - 1

Santarcangelo di R. 2360 - 154 - 63

Talamello 103 - 11 - 4

Verucchio 989 - 59 - 22

Saludecio 242 - 2 - 1



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020)

​​​​​​Rimini 480 (+9)

Riccione 130 (+2)

Santarcangelo di Romagna 60 (+1)

Cattolica 58 (+1)

Bellaria Igea Marina 50 (+1)

Misano Adriatico 31 (+1)

Morciano 27

Coriano 26

Poggio Torriana 23

San Giovanni in Marignano 23

Verucchio 22

Novafeltria 21 (+1)

Saludecio 16

Montescudo Monte Colombo 15

San Clemente 11

Pennabilli 10

San Leo 9 (+1)

Mondaino 6

Sant'Agata Feltria 5

Montefiore Conca 4

Castleldelci 3

Gemmano 3

Montegridolfo 3 (+1)

Talamello 1

TOTALE: 1037 (+18)